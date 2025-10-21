Игрок «Торпедо» Шевченко: могут говорить, что ты — Месси, но от этого не станешь им

Защитник «Торпедо» Глеб Шевченко рассказал о работе с главным тренером московской команды Олегом Кононовым. Напомним, в августе 2025-го Кононов покинул «Торпедо», но уже в октябре вернулся в клуб.

«Мы все профессионалы. Кононов общается с нами, говорит определённые вещи — условно, что мы все хорошие футболисты. Но говорить — это одно. Мы сами должны понять, кто мы и что.

Тебе могут каждый день говорить, что ты — Месси, но ты от этого не станешь Месси. Надо самим работать и отталкиваться от себя. Если мы будем так работать, то всё исправимо», — сказал Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.