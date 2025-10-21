Экс-директор «Спартака» рассказал о потолке зарплат в клубе

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал о потолке зарплат, который был введён в клубе.

«Очень тяжело продавать футболиста, у которого зарплата существенно завышена по сравнению с игроками аналогичного уровня. Поэтому мы пытались привести эту историю к какой-то системе. Не могу сказать, что мы ввели какой-то жёсткий потолок зарплат. Но мы ввели максимальный уровень фиксированной части зарплаты для футболистов разного уровня, приносящих определённую пользу. При этом старались развивать больше бонусную часть контрактов», – сказал Малышев на YouTube-канале «Спартак Шоу».