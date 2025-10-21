Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Спартак» обратился в ЭСК по удалению Джику в матче с «Ростовом»

Комментарии

«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод на 26-й минуте матча 12-го тура Мир РПЛ с «Ростовом», в котором арбитр Павел Кукуян удалил защитника красно-белых Александера Джику. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54'     1:1 Барко – 85'    
Удаления: Джику – 26' / нет

Александер Джику получил жёлтую карточку за фол на форварде «Ростова» Егоре Голенкове на 23-й минуте. После вмешательства VAR главный арбитр изменил решение и удалил с поля игрока красно-белых.

Напомним, встреча «Спартака» и «Ростова» проходила в Москве и завершилась с ничейным счётом 1:1. Красно-белые идут на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

