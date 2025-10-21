Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» Мх обратилось в ЭСК по голу игрока «Краснодара» Виктора Са

«Динамо» Мх обратилось в ЭСК по голу игрока «Краснодара» Виктора Са
Комментарии

Махачкалинское «Динамо» просит ЭСК РФС рассмотреть эпизод на 80-й минуте матча 12-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром», когда арбитр Антон Фролов засчитал гол нападающего «Краснодара» Виктора Са. Об этом сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС. Виктор поразил ворота махачкалинцев на 80-й минуте встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 43'     0:2 Са – 80'    

Матч между «Динамо» Махачкала и «Краснодаром» состоялся 18 октября. Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встреча завершилась победой чёрно-зелёных со счётом 2:0.

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» Махачкала — 13-е.

Материалы по теме
Андрей Семёнов: «Локомотив» напоминает мне «Краснодар» позапрошлого сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android