«Динамо» Мх обратилось в ЭСК по голу игрока «Краснодара» Виктора Са
Поделиться
Махачкалинское «Динамо» просит ЭСК РФС рассмотреть эпизод на 80-й минуте матча 12-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром», когда арбитр Антон Фролов засчитал гол нападающего «Краснодара» Виктора Са. Об этом сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС. Виктор поразил ворота махачкалинцев на 80-й минуте встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 43' 0:2 Са – 80'
Матч между «Динамо» Махачкала и «Краснодаром» состоялся 18 октября. Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встреча завершилась победой чёрно-зелёных со счётом 2:0.
По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» Махачкала — 13-е.
Комментарии
- 21 октября 2025
-
15:45
-
15:37
-
15:31
-
15:30
-
15:22
-
15:13
-
15:11
-
15:01
-
15:00
-
14:58
-
14:50
-
14:48
-
14:35
-
14:32
-
14:28
-
14:20
-
14:19
-
14:18
-
14:13
-
14:09
-
14:08
-
14:06
-
13:57
-
13:50
-
13:48
-
13:35
-
13:30
-
13:23
-
13:22
-
13:20
-
13:20
-
13:13
-
13:10
-
13:05
-
12:47