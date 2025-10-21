«Динамо» Мх обратилось в ЭСК по голу игрока «Краснодара» Виктора Са

Махачкалинское «Динамо» просит ЭСК РФС рассмотреть эпизод на 80-й минуте матча 12-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром», когда арбитр Антон Фролов засчитал гол нападающего «Краснодара» Виктора Са. Об этом сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС. Виктор поразил ворота махачкалинцев на 80-й минуте встречи.

Матч между «Динамо» Махачкала и «Краснодаром» состоялся 18 октября. Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встреча завершилась победой чёрно-зелёных со счётом 2:0.

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» Махачкала — 13-е.