Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владелец «Кайрата» Боранбаев рассказал, о чём общался с Алексеем Миллером

Владелец «Кайрата» Боранбаев рассказал, о чём общался с Алексеем Миллером
Комментарии

Владелец казахстанского «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал об общении с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. По его словам, они иногда общаются о футболе в целом, но не о конкретных игроках.

– Вы же знакомы с главой «Газпрома» Алексеем Миллером?
– Да.

– Бывало, что общались по футболистам?
– Нет. Только по бизнесу и в общем о футболе. Алексей Борисович любит эту игру. Очень много знает про мировой футбол. И с ним приятно поговорить на эту тему, — сказал Боранбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, «Кайрат» в этом сезоне впервые в истории вышел в общий этап Лиги чемпионов.

Материалы по теме
«Галицкий забрал нас на вертолёте, а сели внутри арены». Интервью с владельцем «Кайрата»
Эксклюзив
«Галицкий забрал нас на вертолёте, а сели внутри арены». Интервью с владельцем «Кайрата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android