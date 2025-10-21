Владелец «Кайрата» Боранбаев рассказал, о чём общался с Алексеем Миллером

Владелец казахстанского «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал об общении с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. По его словам, они иногда общаются о футболе в целом, но не о конкретных игроках.
– Вы же знакомы с главой «Газпрома» Алексеем Миллером?
– Да.
– Бывало, что общались по футболистам?
– Нет. Только по бизнесу и в общем о футболе. Алексей Борисович любит эту игру. Очень много знает про мировой футбол. И с ним приятно поговорить на эту тему, — сказал Боранбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Напомним, «Кайрат» в этом сезоне впервые в истории вышел в общий этап Лиги чемпионов.