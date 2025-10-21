«Динамо» обратилось в ЭСК по назначению пенальти в матче с «Ахматом»

«Динамо» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 33-й минуте матча 12-го тура Мир РПЛ с «Ахматом», в котором судья Ранэль Зияков назначил пенальти в ворота москвичей. Об этом сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Матч между «Динамо» и «Ахматом» состоялся 19 октября. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч закончился вничью со счётом 2:2.

По состоянию на сегодняшний день московское «Динамо» и «Ахмат» занимают восьмое и девятое места в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги соответственно. В активе команд по 16 набранных очков в 12 турах.