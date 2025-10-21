Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
22:00 Мск
Футбол Новости

ЦСКА обратился в ЭСК по эпизоду с неназначенным пенальти в матче с «Локомотивом»

ЦСКА обратился в ЭСК по эпизоду с неназначенным пенальти в матче с «Локомотивом»
Московский ПФК ЦСКА попросил ЭСК РФС рассмотреть эпизод на 32-й минуте матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», в котором арбитр Иван Абросимов не назначил пенальти в ворота железнодорожников. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

Напомним, «Локомотив» разгромил ЦСКА в московском дерби. Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу железнодорожников.

Благодаря победе в дерби «Локо» вырвался на первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Команда Михаила Галактионова имеет в своём активе 26 очков за 12 туров. ЦСКА с 24 очками располагается на третьей строчке.

