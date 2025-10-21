ЦСКА обратился в ЭСК по эпизоду с неназначенным пенальти в матче с «Локомотивом»

Московский ПФК ЦСКА попросил ЭСК РФС рассмотреть эпизод на 32-й минуте матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», в котором арбитр Иван Абросимов не назначил пенальти в ворота железнодорожников. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Напомним, «Локомотив» разгромил ЦСКА в московском дерби. Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу железнодорожников.

Благодаря победе в дерби «Локо» вырвался на первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Команда Михаила Галактионова имеет в своём активе 26 очков за 12 туров. ЦСКА с 24 очками располагается на третьей строчке.