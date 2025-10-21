Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Писарев рассказал, как обсуждал с Обляковым игру ЦСКА с Торопом и Акинфеевым в воротах

Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Николай Писарев поделился деталями разговора с полузащитником ЦСКА Иваном Обляковым о том, как меняется игра команды в зависимости от того, кто из голкиперов занимает место в воротах, Игорь Акинфеев или Владислав Тороп.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Во втором голе Воробьёва Тороп ведь тоже куда-то выбивал. Его трясло, реально трясло. Я у Облякова спросил: «Вам важно, чтобы был Акинфеев или Тороп?» Он отвечает: «Нет, с ним мы нормально себя чувствуем». Но всё равно подсознательно, когда стоит Акинфеев, все настолько спокойны», — сказал Писарев в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Игорь Акинфеев пропускал матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:3) из-за травмы. Дублёр Акинфеева Владислав Тороп пропустил три мяча, включая гол нападающего Дмитрия Воробьёва от углового флажка.

