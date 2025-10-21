Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Это провал». Владимир Быстров — о подготовке Станковичем «Спартака» к матчу с «Ростовом»

«Это провал». Владимир Быстров — о подготовке Станковичем «Спартака» к матчу с «Ростовом»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Владимир Быстров считает, что главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович недостаточно хорошо подготовил свою команду к игре 12-го тура Мир РПЛ с «Ростовом». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1, красно-белые с 26-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления защитника Александера Джику.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54'     1:1 Барко – 85'    
Удаления: Джику – 26' / нет

«Давай так. Мы перед международной паузой говорили про Станковича, да? Надо, не надо [увольнять], подходящий момент или нет. То есть у него было время. Как минимум чтобы подготовиться к «Ростову» и его победить.

Даже теми футболистами, которые у него остались. Но он даже этого не смог сделать. Я считаю, это провал. У него было достаточно времени, чтобы убрать какие-то вот эти [моменты]», — заявил Быстров в новом выпуске программы «О, родной футбол!».

