Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
22:00 Мск
Обладатель Кубка России «Тосно» возвращается в профессиональный футбол

Обладатель Кубка России «Тосно» возвращается в профессиональный футбол
Пресс-служба «Тосно» объявила, что клуб из Ленинградской области будет выступать во Второй лиге Б — это профессиональный уровень.

«Мы идём в ФНЛ-2. На состоявшемся общем собрании руководства ФК «Тосно» было единогласно принято решение о дальнейшем развитии клуба и участии клуба в ФНЛ-2 (Вторая лига – Дивизион Б – группа 2)! Вперёд, «Тосно», — сказано в сообщении пресс-службы «Тосно», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

«Тосно» был создан летом 2013 года, с 2014 по 2017 год команда выступала в ФНЛ. В сезоне-2017/2018 клуб выступал в Мир РПЛ, где занял 15-е место. В том же сезоне команда стала обладателем Фонбет Кубка России, обыграв в финале курский «Авангард» со счётом 2:1. В июне 2018 года было объявлено о расформировании клуба, в 2023-м «Тосно» был возрождён.

