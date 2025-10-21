Скидки
Василий Иванов: ЦСКА провалил матч с «Локо», лидер чемпионата не должен так проигрывать

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Василий Иванов высказался о поражении армейцев в матче с «Локомотивом» (0:3) в 12-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Иван Абросимов из Санкт-Петербурга.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Такого результата в матче «Локомотив» — ЦСКА никто не мог ожидать. Армейцы провалили матч. Такое бывает. «Локомотив» воспользовался моментами и забил все возможные и невозможные мячи — видели гол Воробьёва. Это был день «Локомотива». Но удивлён — лидер чемпионата не должен так проигрывать», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После победы в очном матче «Локомотив» опередил ЦСКА и поднялся на первое место в турнирной таблице. У железнодорожников теперь 26 очков в 12 встречах. Армейцы опустились на третью строчку. В активе ЦСКА 24 очка.

