Василий Иванов: ЦСКА провалил матч с «Локо», лидер чемпионата не должен так проигрывать

Бывший футболист ЦСКА Василий Иванов высказался о поражении армейцев в матче с «Локомотивом» (0:3) в 12-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Иван Абросимов из Санкт-Петербурга.

«Такого результата в матче «Локомотив» — ЦСКА никто не мог ожидать. Армейцы провалили матч. Такое бывает. «Локомотив» воспользовался моментами и забил все возможные и невозможные мячи — видели гол Воробьёва. Это был день «Локомотива». Но удивлён — лидер чемпионата не должен так проигрывать», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После победы в очном матче «Локомотив» опередил ЦСКА и поднялся на первое место в турнирной таблице. У железнодорожников теперь 26 очков в 12 встречах. Армейцы опустились на третью строчку. В активе ЦСКА 24 очка.