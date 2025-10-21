«Зенит» нацелился на Дмитрия Баринова из «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может перейти в «Зенит». Петербургский клуб проявляет интерес к хавбеку и рассматривает два варианта перехода. Первый — оформить трансфер ближайшей зимой. Второй — зимой договориться о сделке и подписать предварительный контракт, чтобы летом 2026-го игрок бесплатно присоединился к команде. Об этом сообщает интернет-портал «РБ Спорт», а источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Отмечается, что сам «Локомотив» изменил стратегию в переговорах с Бариновым по новому контракту. Ранее игроку предлагали долгосрочный контракт с понижением зарплаты. Теперь же, чтобы сохранить Дмитрия в составе, железнодорожники готовы предоставить ему долгосрочное соглашение с фиксированной зарплатой.