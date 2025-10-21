Скидки
Николай Писарев: не так был плох ЦСКА, как очень хорош «Локомотив»

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался по итогам центрального матча 12-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» (0:3). Встречу принимал стадион «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Победу в матче одержали железнодорожники со счётом 3:0.

«Не так был плох ЦСКА, как очень хорош «Локомотив». Просто они попали под очень хороший «Локомотив». И, к сожалению, Акинфеев и Мойзес оказались невосполнимыми потерями», — сказал Писарев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

После 12 туров в чемпионате России железнодорожники набрали 26 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке.

