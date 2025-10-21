Скидки
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

В «Зените» высказались о серьёзной травме Кассьерры и назвали приблизительный срок лечения

Аудио-версия:
Комментарии

Стали известны подробности травмы форварда «Зенита» Матео Кассьерры, полученной на 37-й минуте матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0). Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Егор Егоров из Нижнего Новгорода.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Алип – 12'     0:2 Мантуан – 54'     0:3 Мостовой – 86'    

«Проведено обследование, выявлено повреждение икроножной мышцы — потребуется около четырёх недель индивидуальных тренировок. Точные сроки возвращения форварда будут зависеть от динамики восстановления», — приводит слова представителя пресс-службы «Зенита» «Матч ТВ».

Матео Кассьерра выступает за «Зенит» с лета 2022 года. В санкт-петербургский клуб колумбиец перебрался из «Сочи». В текущем сезоне на счету форварда семь голов и две результативные передачи в 14 матчах во всех турнирах.

