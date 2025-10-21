В «Зените» высказались о серьёзной травме Кассьерры и назвали приблизительный срок лечения

Стали известны подробности травмы форварда «Зенита» Матео Кассьерры, полученной на 37-й минуте матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0). Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Егор Егоров из Нижнего Новгорода.

«Проведено обследование, выявлено повреждение икроножной мышцы — потребуется около четырёх недель индивидуальных тренировок. Точные сроки возвращения форварда будут зависеть от динамики восстановления», — приводит слова представителя пресс-службы «Зенита» «Матч ТВ».

Матео Кассьерра выступает за «Зенит» с лета 2022 года. В санкт-петербургский клуб колумбиец перебрался из «Сочи». В текущем сезоне на счету форварда семь голов и две результативные передачи в 14 матчах во всех турнирах.