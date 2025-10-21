Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Опубликовано расписание РПЛ до конца 2025 года

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги опубликовала точное расписание матчей 16-18-го туров чемпионата. Осенне-зимний отрезок сезона-2025/2026 завершится в воскресенье, 7 декабря, матчами «Балтика» — «Крылья Советов» и «Краснодар» — ЦСКА.

16-й тур

21 ноября (пятница)

17:00 «Акрон» – «Сочи».

22 ноября (суббота)

14:00 «Оренбург» – «Балтика»;

16:45 «Спартак» – ЦСКА;

19:30 «Рубин» – «Ахмат».

23 ноября (воскресенье)

13:00 «Крылья Советов» – «Ростов»;

15:15 «Пари НН» – «Зенит»;

17:30 «Динамо» – «Динамо» Махачкала;

19:45 «Локомотив» – «Краснодар».

17-й тур

29 ноября (суббота)

14:00 «Акрон» – «Пари НН»;

16:30 ЦСКА – «Оренбург»;

19:30 «Балтика» – «Спартак».

30 ноября (воскресенье)

14:00 «Краснодар» – «Крылья Советов»;

16:30 «Ахмат» – «Динамо»;

16:30 «Ростов» – «Локомотив»;

19:00 «Зенит» – «Рубин».

1 декабря (понедельник)

19:30 «Сочи» – «Динамо» Махачкала.

18-й тур

5 декабря (пятница)

19:00 «Ахмат» – «Оренбург».

6 декабря (суббота)

14:00 «Ростов» – «Рубин»;

16:30 «Спартак» – «Динамо»;

19:30 «Зенит» – «Акрон».

7 декабря (воскресенье)

14:00 «Динамо» (Махачкала) – «Пари НН»;

16:30 «Сочи» – «Локомотив»;

19:00 «Балтика» – «Крылья Советов»;

19:30 «Краснодар» – ЦСКА.

После 12 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Локомотив». У команды 26 набранных очков. Столько же — у расположившегося на второй строчке «Краснодара». Тройку лидеров с 24 очками замыкает московский ЦСКА.