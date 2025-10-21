Опубликовано расписание РПЛ до конца 2025 года

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги опубликовала точное расписание матчей 16-18-го туров чемпионата. Осенне-зимний отрезок сезона-2025/2026 завершится в воскресенье, 7 декабря, матчами «Балтика» — «Крылья Советов» и «Краснодар» — ЦСКА.
16-й тур
21 ноября (пятница)
17:00 «Акрон» – «Сочи».
22 ноября (суббота)
14:00 «Оренбург» – «Балтика»;
16:45 «Спартак» – ЦСКА;
19:30 «Рубин» – «Ахмат».
23 ноября (воскресенье)
13:00 «Крылья Советов» – «Ростов»;
15:15 «Пари НН» – «Зенит»;
17:30 «Динамо» – «Динамо» Махачкала;
19:45 «Локомотив» – «Краснодар».
17-й тур
29 ноября (суббота)
14:00 «Акрон» – «Пари НН»;
16:30 ЦСКА – «Оренбург»;
19:30 «Балтика» – «Спартак».
30 ноября (воскресенье)
14:00 «Краснодар» – «Крылья Советов»;
16:30 «Ахмат» – «Динамо»;
16:30 «Ростов» – «Локомотив»;
19:00 «Зенит» – «Рубин».
1 декабря (понедельник)
19:30 «Сочи» – «Динамо» Махачкала.
18-й тур
5 декабря (пятница)
19:00 «Ахмат» – «Оренбург».
6 декабря (суббота)
14:00 «Ростов» – «Рубин»;
16:30 «Спартак» – «Динамо»;
19:30 «Зенит» – «Акрон».
7 декабря (воскресенье)
14:00 «Динамо» (Махачкала) – «Пари НН»;
16:30 «Сочи» – «Локомотив»;
19:00 «Балтика» – «Крылья Советов»;
19:30 «Краснодар» – ЦСКА.
После 12 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Локомотив». У команды 26 набранных очков. Столько же — у расположившегося на второй строчке «Краснодара». Тройку лидеров с 24 очками замыкает московский ЦСКА.