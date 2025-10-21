Владимир Быстров — о голе Воробьёва ЦСКА: я однажды такой же забил

Бывший российский футболист Владимир Быстров прокомментировал гол нападающего Дмитрия Воробьёва в ворота ЦСКА в матче 12-го тура Мир РПЛ. Форвард железнодорожников забил ударом от углового флажка.

«В этой ситуации любой футболист будет подавать и [мяч] может только срезаться, всё. Если оттуда кто-то ударит, не знаю, были ли вообще такие моменты? Ну сразу уйдёт у углового. Надо всегда… Я один раз такой же забил! Я смотрю, Тит (Егор Титов. — Прим. «Чемпионата») на дальней штанге бежит, ну и щёчкой аккуратненько так навесиком туда даю… А ветер подул — в ворота «Шинника» — и мяч в дальний угол приземлился. Выхожу, говорю: конечно, бил. А сам думаю, вы чего, издеваетесь? Ну не бьют в такой ситуации», — сказал Быстров в новом выпуске программы «О, родной футбол!».

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Локомотив» лидирует в чемпионате России, набрав 24 очка. Второе место занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает ЦСКА — обе команды набрали по 23 очка.