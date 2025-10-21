Экс-тренер «Локо» Оганесян: непонятно, как бы сыграл ЦСКА, если бы были ведущие футболисты

Бывший тренер «Локомотива» Саркис Оганесян высказался о разгромной победе железнодорожников над ЦСКА (3:0) в 12-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Вратарь армейцев Игорь Акинфеев и защитник Мойзес пропускали встречу из-за травмы и дисквалификации.

«Матч получился хорошим. Ребята играли в открытый футбол с первых минут. У «Локомотива» всё получалось. Команда хорошо выбегала в контратаку, накрывали ЦСКА, особенно в первом тайме. В начале встречи превосходили соперника. Второй гол был нелогичным, но украсил матч. Но где-то «Локомотиву» повезло. Карпукас вытащил 100-процентный гол, спас команду. ЦСКА в этот день не повезло. Плюс не играли ведущие футболисты. Если бы они были, непонятно, как бы сложилась встреча», — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После победы в очном матче «Локомотив» опередил ЦСКА и поднялся на первое место в турнирной таблице. У железнодорожников теперь 26 очков в 12 встречах. Армейцы опустились на третью строчку. В активе ЦСКА 24 очка.