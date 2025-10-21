«Байер» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 21 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Байер» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошедшем туре леверкузенская команда встречалась с ПСВ и сыграла вничью со счётом 1:1. Парижский клуб играл с «Барселоной» и победил со счётом 2:1.

В следующем туре подопечные Каспера Юльманна проведут игру с «Бенфикой» (5 ноября), а команда Луиса Энрике встретится с «Баварией» (4 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.