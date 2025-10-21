Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Юрий Сёмин раскрыл, как можно запретить привозить некачественных легионеров в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин рассказал, как можно запретить привозить некачественных легионеров в клубы Мир Российской Премьер-Лиги.

— Для вас лучше, чтобы лимита не было вообще?
— Вот как есть сейчас, так оно и должно какое-то время работать. Нельзя каждый год менять лимит. Как запретить привозить некачественных иностранцев — это вопрос.

— У вас есть ответ?
— Спортивные директора должны иметь лицензию, как и тренер. А если они всё равно ошибаются — делать кадровые изменения, — приводит слова Сёмина Sport24.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

