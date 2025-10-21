«Вильярреал» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 21 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Вильярреал» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем туре «жёлтая субмарина» сыграла вничью с «Ювентусом» со счётом 2:2. «Горожане» с аналогичным счётом сыграли вничью с «Монако».

В следующем туре подопечные Марселино Тораля проведут матч с «Пафосом» (5 ноября), а команда Хосепа Гвардиолы встретится с дортмундской «Боруссией» (5 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.