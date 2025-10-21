Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Вильярреал — Манчестер Сити: прямая онлайн-трансляция матча 3-го тура Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск 21 октября 2025 года

«Вильярреал» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск
Сегодня, 21 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Вильярреал» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
В минувшем туре «жёлтая субмарина» сыграла вничью с «Ювентусом» со счётом 2:2. «Горожане» с аналогичным счётом сыграли вничью с «Монако».

В следующем туре подопечные Марселино Тораля проведут матч с «Пафосом» (5 ноября), а команда Хосепа Гвардиолы встретится с дортмундской «Боруссией» (5 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Новости. Футбол
