Саркис Оганесян оценил прогресс нападающего «Локомотива» Воробьёва

Бывший тренер «Локомотива» Саркис Оганесян высказался о прогрессе форварда команды Дмитрия Воробьёва в сезоне-2025/2026.

«Воробьёв хорошо справляется со своими задачами. Он прибавил, если сравнивать с прошлым годом. Может, приход Комличенко вдохновил Дмитрия. С двумя форвардами команда тоже неплохо смотрится. Многие считали, что не надо было выпускать второго нападающего в матче с «Динамо», но тренерам виднее. Они знают состояние ребят, делают другие выводы», — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Дмитрий Воробьёв перешёл в «Локомотив» из «Оренбурга» летом прошлого года. В текущем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги на счету нападающего семь голов и две результативные передачи в 11 матчах.