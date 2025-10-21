«Поменялось только лицо». Альба — о назначении главным тренером «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал своё назначение главным тренером южной команды после ухода Валерия Карпина.

— Насколько неожиданным для вас была рекомендация Карпина руководству «Ростова»?

— Они быстро мне сказали, это неожиданный момент. И президент согласен, и важный человек [для меня] сказал: «Сейчас твой момент». Я ответил: «Окей»…

Начинаешь думать, не было времени сказать: «Вау, как круто», только думаешь: «Ничего себе, сейчас и это, и это, и то, как буду делать».

— Психологически насколько это легко, когда на бровке до этого стоял другой человек.

— Думаю, у меня была удача, как всегда в моей карьере. Самое главное то, как ты начинаешь. Игроки меня знали, у меня всегда с ними были хорошие отношения… Я не начал главным тренером с нового клуба, игроки уже привыкли. Всё есть, только поменялось лицо. Для меня это было попроще, — сказал Альба в выпуске программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».