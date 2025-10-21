Скидки
Главная Футбол Новости

Владислав Тороп — лидер 12-го тура РПЛ по количеству совершённых сейвов

Владислав Тороп — лидер 12-го тура РПЛ по количеству совершённых сейвов
Комментарии

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп стал лидером 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по количеству совершённых сейвов, сообщает официальный телеграм-канал РПЛ. В матче с «Локомотивом» Тороп совершил три спасения — больше всех остальных вратарей клубов чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

Матч между ЦСКА и «Локомотивом» прошёл 18 октября. Встречу принимал стадион «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Победу в матче одержали железнодорожники со счётом 3:0.

После 12 туров в чемпионате России железнодорожники набрали 26 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке.

Новости. Футбол
