Владислав Тороп — лидер 12-го тура РПЛ по количеству совершённых сейвов

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп стал лидером 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по количеству совершённых сейвов, сообщает официальный телеграм-канал РПЛ. В матче с «Локомотивом» Тороп совершил три спасения — больше всех остальных вратарей клубов чемпионата России.

Матч между ЦСКА и «Локомотивом» прошёл 18 октября. Встречу принимал стадион «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Победу в матче одержали железнодорожники со счётом 3:0.

После 12 туров в чемпионате России железнодорожники набрали 26 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке.