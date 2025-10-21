Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Выпуск и правда классный». Бандикян — о Кисляке, Глебове и других игроках ЦСКА 2005 г. р.

«Выпуск и правда классный». Бандикян — о Кисляке, Глебове и других игроках ЦСКА 2005 г. р.
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Артём Бандикян рассказал о взаимоотношениях в команде между футболистами 2005 года рождения, упомянув полузащитника Матвея Кисляка и нападающего Кирилла Глебова.

— Наш 2005 год рождения считают очень талантливым. Согласен?
– Всё зависит от коллектива, в котором ты находишься, а он у нас был очень дружным. Это помогало нам развиваться. С Джамалом [Абдулкадыровым], Кислым [Матвеем Кисляком], Глебом [Кириллом Глебовым], Мишей [Рядно] мы с давних лет друзья. Выпуск у нас и правда классный. Мы проявляем себя как на тренировках, так и в играх, поэтому такое мнение появилось не просто так, — приводит слова Бандикяна официальный сайт ЦСКА.

Артём Бандикян дебютировал за взрослую команду ЦСКА в марте 2025 года, выйдя на замену в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги — 2024/2025 с махачкалинским «Динамо» (2:0). В текущем сезоне на счету 20-летнего опорника девять игр и две результативные передачи во всех турнирах.

