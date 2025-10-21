«Пруцев пришёлся ко двору». Писарев высказался об успехах «Локомотива» в текущем сезоне

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался об успешном периоде московского «Локомотива». После 12 туров в чемпионате России железнодорожники набрали 26 очков и занимают первое место в турнирной таблице.

«Пруцев очень разгружает Батракова в обороне, он настолько ко двору пришёлся в «Локомотиве». У них русскоязычная команда, тренер российский Галактионов. У них такая атмосфера… Когда я был в «Спартаке», помню момент, когда у нас катило всё, удовольствие. Ты выходишь на игру, рад за партнёров, никому не завидуешь, всё расставлено по своим местам. Получаешь удовольствие от футбола. У «Локомотива» сейчас такой период.

Воробьёв — в лучшем состоянии за всю карьеру, Руденко попал в нормальный клуб, мучился. Батраков в расцвете, Баринов в отличной физической форме», — сказал Писарев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».