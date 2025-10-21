Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Гурцкая высказался о возможном переходе Пруцева из «Спартака» в «Локомотив» или ЦСКА

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о возможном уходе полузащитника Данила Пруцева из ЦСКА. Сейчас футболист выступает за «Локомотив» на правах аренды. Железнодорожники хотят выкупить хавбека. Ранее интерес к нему также проявлял ЦСКА (по данным в СМИ).

«Локомотив» хочет выкупить Пруцева. Мой прогноз про ЦСКА? Если дадут € 6,5 млн и уговорят парня, ты ведь понимаешь, что сам футболист должен хотеть. ЦСКА готов дать € 6,5 млн. Сейчас «Локомотив» вмешался. У него всё получается здесь… Здесь он игрок основы, он получает удовольствие, тренер на него рассчитывает», — сказал Гурцкая в новом выпуске шоу «Это футбол, брат!».

