Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Барко: Станкович — великий тренер

Игрок «Спартака» Барко: Станкович — великий тренер
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко высказался о главном тренере московской команды Деяне Станковиче. Серб отбыл пятиматчевую дисквалификацию за оскорбления в адрес арбитров. Барко признался, что красно-белым не хватало Станковича на бровке. Аргентинец назвал Деяна «великим тренером».

«Конечно, мы его ждём. Это великий тренер, великий игрок. У него большой опыт. Естественно, нам его не хватало. Мы очень ждём его на скамейке», — приводит слова Эсекьеля Барко «Спорт-экспресс».

Напомним, после 12 матчей чемпионата России московский клуб набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Следи за знаками на пути к победе – финиш уже близко!
Следи за знаками на пути к победе – финиш уже близко!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymyz1MK
Материалы по теме
Андрей Ещенко ответил, стоит ли руководству «Спартака» увольнять Деяна Станковича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android