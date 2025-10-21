Игрок «Спартака» Барко: Станкович — великий тренер

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко высказался о главном тренере московской команды Деяне Станковиче. Серб отбыл пятиматчевую дисквалификацию за оскорбления в адрес арбитров. Барко признался, что красно-белым не хватало Станковича на бровке. Аргентинец назвал Деяна «великим тренером».

«Конечно, мы его ждём. Это великий тренер, великий игрок. У него большой опыт. Естественно, нам его не хватало. Мы очень ждём его на скамейке», — приводит слова Эсекьеля Барко «Спорт-экспресс».

Напомним, после 12 матчей чемпионата России московский клуб набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Следи за знаками на пути к победе – финиш уже близко! ИГРАТЬ