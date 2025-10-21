Владимир Быстров: «Спартак» должен брать тренера, который умеет брать чемпионство, всё

Бывший российский футболист Владимир Быстров считает, что московский «Спартак» должен тренировать специалист, способный привести команду к чемпионскому титулу. Действующим главным тренером красно-белых является Деян Станкович. Ранее появилась информация, что серба может сменить испанец Луис Гарсия.

«Спартак» должен брать тренера, который умеет брать чемпионство, всё. Никаких других вариантов не может быть рассмотрено вообще», — заявил Быстров в новом выпуске программы «О, родной футбол!».

После 12 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков.