Погребняк призвал «Тосно» вернуть долги футболистам на фоне новостей о возрождении клуба

Экс-форвард сборной России Павел Погребняк прокомментировал новости о возвращении «Тосно» в профессиональный футбол. Во вторник, 21 октября, на общем собрании руководства клуба было единогласно принято решение об участии команды в ФНЛ-2.

«Пусть «Тосно» закроет долги перед ребятами, перед сотрудниками клуба — и пусть возвращаются сколько хотят. Не только передо мной остались задолженности.

Клуб, на секундочку, обладатель Кубка России. Тем более в моей карьере он тоже присутствовал, поэтому, наверное, больше порадуюсь», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Павел Погребняк выступал за «Тосно» с января по август 2018 года. Клуб из Ленинградской области становился обладателем Фонбет Кубка России в сезоне-2017/2018.