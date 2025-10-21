Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Футбол Новости

Канищев: у Баринова с Глушенковым похожая история — Максима подарили «Зениту»

Канищев: у Баринова с Глушенковым похожая история — Максима подарили «Зениту»
Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев полагает, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов мог бы пригодиться санкт-петербургскому клубу. Действующий контракт Баринова с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года.

«Баринов нужен «Зениту» на замену Барриосу, который потихоньку сходит. Дмитрий — достойная замена. Так часто бывает, что клубы не могут договориться с игроками на каком-то этапе. Может, «Локомотив» ещё договорится с Дмитрием. Однако «Зениту» он бы пригодился. Это один из самых зрелых игроков чемпионата.

Но это похожая история с Глушенковым. Его отдали фактически за муку «Зениту». Сейчас все говорят, что это один из лучших игроков в России, однако его подарили. С Бариновым может случиться то же самое», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

