Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Магуайр: возможно, это был мой последний матч за «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде»

Гарри Магуайр: возможно, это был мой последний матч за «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о победе своей команды над «Ливерпулем» (2:1) в матче 8-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Энфилд». Команды играли в воскресенье, 19 октября. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Майкл Оливер.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 2'     1:1 Гакпо – 78'     1:2 Магуайр – 84'    

«Я здесь уже семь лет, поэтому было важно одержать эту победу. Сейчас идёт мой последний год [контракта], так что, возможно, это был последний раз, когда я играл на «Энфилде» за «Манчестер Юнайтед». Поэтому очень важно, что я приехал сюда и отметил этот матч галочкой», — приводит слова Магуайра BBC.

В последний раз «Манчестер Юнайтед» выигрывал на «Энфилде» у «Ливерпуля» в январе 2016 года. Тогда во встрече АПЛ сезона-2015/2016 манкунианцы одержали победу со счётом 1:0. В матче текущего сезона Магуайр забил победный мяч на 84-й минуте. Контракт защитника с клубом истекает летом 2026 года.

Материалы по теме
«Ливерпуль» в играх с «МЮ» реально прокляли. Победу для гостей вырвал Магуайр!
«Ливерпуль» в играх с «МЮ» реально прокляли. Победу для гостей вырвал Магуайр!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android