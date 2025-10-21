Гарри Магуайр: возможно, это был мой последний матч за «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о победе своей команды над «Ливерпулем» (2:1) в матче 8-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Энфилд». Команды играли в воскресенье, 19 октября. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Майкл Оливер.

«Я здесь уже семь лет, поэтому было важно одержать эту победу. Сейчас идёт мой последний год [контракта], так что, возможно, это был последний раз, когда я играл на «Энфилде» за «Манчестер Юнайтед». Поэтому очень важно, что я приехал сюда и отметил этот матч галочкой», — приводит слова Магуайра BBC.

В последний раз «Манчестер Юнайтед» выигрывал на «Энфилде» у «Ливерпуля» в январе 2016 года. Тогда во встрече АПЛ сезона-2015/2016 манкунианцы одержали победу со счётом 1:0. В матче текущего сезона Магуайр забил победный мяч на 84-й минуте. Контракт защитника с клубом истекает летом 2026 года.