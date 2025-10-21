Скидки
Тимур Гурцкая заявил, что «Локомотив» должен прогнуться под Дмитрия Баринова

Аудио-версия:
Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о ситуации с контрактом полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Действующее соглашение хавбека с железнодорожниками истекает летом 2026-го, ранее сообщалось об интересе к Дмитрию со стороны ЦСКА.

Баринов — одна из легенд «Локомотива». Ему не очень приятно, что ему дают € 1,5 млн, € 1,2 млн и € 1 млн, такой контракт, где третий год € 1 млн и нужно играть 70% матчей (при участии в 70% встреч, по словам Гурцкая, зарплата Баринова поднимается до тех же € 1,5 млн. — Прим. «Чемпионата»). Была не очень хорошая история с Дзюбой, когда игрока механически… В «Спартаке» с Широковым.

Дзюба, условно, пришёл на год в «Локомотив», фиг с ним, он не легенда клуба, и Широков не был легендой «Спартака», а Баринов — легенда «Локомотива». Он столько лет отдал «Локомотиву», у него и трофеи. Мой прогноз: «Локомотив» должен прогнуться под такого игрока, дать три года по € 1,5 млн, как сейчас. Уверен, что он на это согласится. Он не из тех игроков, которых нужно из под палки гнать играть. Он всей своей карьерой показывает, что если будет в хорошем душевном состоянии, то к его футболу не будет претензий, — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

