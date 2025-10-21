Билялетдинов: «Локомотив» сделал работу над ошибками и заслуженно возглавляет таблицу РПЛ

Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о «Локомотиве», который занимает первое место в турнирной таблице Мир РПЛ. Железнодорожники набрали 24 очка по результатам 12 проведённых встреч.

«Локомотив» — молодцы. Они идут в правильном направлении. Думаю, сработал опыт неудачного прошлого сезона, когда они после перерыва на сборные раздарили очень много очков. И умудрялись пропускать по пять голов от «Спартака», от «Крыльев Советов». Было два поражения от «Химок».

Была сделана работа над ошибками. Если в прошлом году к ноябрю «Локомотив» начал сдуваться, сейчас что-то не похоже. Команда заслуженно и закономерно возглавляет турнирную таблицу РПЛ», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.