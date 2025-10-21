Скидки
Канищев: если «Локо» удержит уровень игры, будет конкурировать с «Зенитом» за чемпионство

Канищев: если «Локо» удержит уровень игры, будет конкурировать с «Зенитом» за чемпионство
Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев заявил, что «Локомотив» может составить конкуренцию сине-бело-голубым в борьбе за чемпионский титул в Мир РПЛ. По итогам 12 туров чемпионата России железнодорожники занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущий четвёртым «Зенит» на три очка.

«Локомотив» прилично добавил, если сравнивать с предыдущим сезоном. Команда стала более зрелой. Не только лидеры, но и другие ребята подтянулись. Команда ровная, интересная. Если удастся удержать уровень игры и психологию, то будет конкурировать с «Зенитом» за чемпионство», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

