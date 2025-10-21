Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Быстров: Воробьёв — лучший нападающий России, Соболев немножко с ним конкурирует

Владимир Быстров: Воробьёв — лучший нападающий России, Соболев немножко с ним конкурирует
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров ответил на вопрос, является ли нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв лучшим российским форвардом прямо сейчас.

— Воробьёв — лучший нападающий страны?
— Да? А кто ещё? Больше никого и нет. Соболев немножко конкурирует (смеётся), — заявил Быстров в новом выпуске программы «О, родной футбол!».

Суммарно в нынешнем сезоне Дмитрий Воробьёв провёл 16 матчей на клубном уровне, забил девять голов и сделал три результативные передачи. По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» лидирует в чемпионате России, набрав 24 очка. Второе место занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает ЦСКА — обе команды набрали по 23 очка.

Материалы по теме
Владимир Быстров: «Спартак» должен брать тренера, который умеет брать чемпионство, всё
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android