Владимир Быстров: Воробьёв — лучший нападающий России, Соболев немножко с ним конкурирует

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров ответил на вопрос, является ли нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв лучшим российским форвардом прямо сейчас.

— Воробьёв — лучший нападающий страны?

— Да? А кто ещё? Больше никого и нет. Соболев немножко конкурирует (смеётся), — заявил Быстров в новом выпуске программы «О, родной футбол!».

Суммарно в нынешнем сезоне Дмитрий Воробьёв провёл 16 матчей на клубном уровне, забил девять голов и сделал три результативные передачи. По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» лидирует в чемпионате России, набрав 24 очка. Второе место занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает ЦСКА — обе команды набрали по 23 очка.