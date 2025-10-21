Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Кононов рассказал о диалоге с командой после возвращения в «Торпедо»

Олег Кононов рассказал о диалоге с командой после возвращения в «Торпедо»
Комментарии

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов рассказал, как прошёл диалог с игроками автозаводцев после его возвращения в команду. Напомним, российский специалист, покинувший клуб в августе, вернулся на свой пост 15 октября.

— Что сказали команде после возвращения? Может быть, пошутили: «Я снова здесь»?
— Кое-что было. Может, и так, да (улыбается). Я просто сказал: «Соскучились по мне или нет»?» — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

По состоянию на сегодняшний день чёрно-белые занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице Лиги Pari, набрав 11 очков по результатам 15 проведённых встреч.

Материалы по теме
«Никто ничего не объяснял». «Торпедо» вдруг вернуло Кононова — его уволили 60 дней назад
«Никто ничего не объяснял». «Торпедо» вдруг вернуло Кононова — его уволили 60 дней назад
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android