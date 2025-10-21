Олег Кононов рассказал о диалоге с командой после возвращения в «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов рассказал, как прошёл диалог с игроками автозаводцев после его возвращения в команду. Напомним, российский специалист, покинувший клуб в августе, вернулся на свой пост 15 октября.

— Что сказали команде после возвращения? Может быть, пошутили: «Я снова здесь»?

— Кое-что было. Может, и так, да (улыбается). Я просто сказал: «Соскучились по мне или нет»?» — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

По состоянию на сегодняшний день чёрно-белые занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице Лиги Pari, набрав 11 очков по результатам 15 проведённых встреч.