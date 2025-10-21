Вратарь «Зенита» Адамов: надо догонять, а потом — перегонять тех, кто пока выше в таблице

Вратарь «Зенита» Денис Адамов поделился мнением о матче 12-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (3:0).

— В целом игра у нас получалась, создавали много моментов. Со своей стороны скажу, что поначалу работы особо не было, во втором тайме она в какой‑то степени появилась. Но в любом случае на протяжении всего матча держал себя в тонусе. Чтобы не замерзнуть в Сочи (улыбается).

– Насколько счёт 3:0 отразил характер игры?

– Считаю, полностью отражает. Всё вытекало из нашей игры. Было несколько ударов по моим воротам в последние 15 минут. Не скажу, что они сложные.

– Когда выходили на поле «Фишта», держали в голове результаты матчей лидеров, которые сыграли накануне?

– Хочешь не хочешь, а всё равно результаты видишь. Так что все всё понимали. И отпускать тех, кто пока выше, точно не хотелось. Надо догонять, а потом — перегонять. С таким настроем выходим на каждую игру, — приводит слова Адамова «Матч ТВ».

На текущий момент «Зенит» с 23 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Впереди — ЦСКА (24), «Краснодар» (26) и «Локомотив» (26).

