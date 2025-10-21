Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Зенита» Адамов: надо догонять, а потом — перегонять тех, кто пока выше в таблице

Вратарь «Зенита» Адамов: надо догонять, а потом — перегонять тех, кто пока выше в таблице
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Зенита» Денис Адамов поделился мнением о матче 12-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Алип – 12'     0:2 Мантуан – 54'     0:3 Мостовой – 86'    

— В целом игра у нас получалась, создавали много моментов. Со своей стороны скажу, что поначалу работы особо не было, во втором тайме она в какой‑то степени появилась. Но в любом случае на протяжении всего матча держал себя в тонусе. Чтобы не замерзнуть в Сочи (улыбается).

– Насколько счёт 3:0 отразил характер игры?
– Считаю, полностью отражает. Всё вытекало из нашей игры. Было несколько ударов по моим воротам в последние 15 минут. Не скажу, что они сложные.

– Когда выходили на поле «Фишта», держали в голове результаты матчей лидеров, которые сыграли накануне?
– Хочешь не хочешь, а всё равно результаты видишь. Так что все всё понимали. И отпускать тех, кто пока выше, точно не хотелось. Надо догонять, а потом — перегонять. С таким настроем выходим на каждую игру, — приводит слова Адамова «Матч ТВ».

На текущий момент «Зенит» с 23 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Впереди — ЦСКА (24), «Краснодар» (26) и «Локомотив» (26).

Материалы по теме
Канищев: если «Локо» удержит уровень игры, будет конкурировать с «Зенитом» за чемпионство

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android