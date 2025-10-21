Хаби Алонсо — перед матчем с «Ювентусом»: мы очень хорошо подготовлены

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о предстоящем матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с «Ювентусом». Игра пройдёт 22 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Испании.

«Мы очень хорошо подготовлены. Команда играет дома и настроена на победу. Люди приходят на «Бернабеу» с желанием посмотреть важный матч, поэтому мы готовы к завтрашнему дню. Любая итальянская команда, испытывающая трудности, может быть опасна. Мы не должны забывать историю. «Ювентус» — отличная команда, как в прошлом, так и в настоящем. У них очень хорошие игроки. Йылдыз — один из них. Он добился фантастических результатов. Видеть его прогресс мне очень приятно», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

После двух встреч в рамках общего этапа Лиги чемпионов «Реал» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Ювентус» с двумя очками в активе располагается на 23-й строчке.