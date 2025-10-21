Скидки
Главная Футбол Новости

Динамо Махачкала — Спартак: стартовые составы команд на матч Кубка России 2025/2026, 21 октября

«Динамо» Мх — «Спартак»: стартовые составы команд на матч Кубка России — 2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 октября, состоится матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев из Нальчика. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Перерыв
1 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Мастури – 25'     1:1 Маркиньос – 34'    

Стартовые составы команд.

«Динамо» Махачкала: Волк, Аззи, Мендоза, Ахмедов, Кагермазов, И. Аззи, Джабраилов, Зинович, Магомедов, Гаджиев, Мастури.

«Спартак»: Помазун, Самошников, Джику, Гузиев, Дмитриев, Умяров, Мартинс, Маркиньос, Добродицкий, Массалыга, Заболотный.

За тур до конца группового этапа Пути РПЛ махачкалинское «Динамо» занимает первое место в группе C. В активе бело-голубых 13 очков в пяти играх. Московский «Спартак» с 10 очками располагается на второй строчке. Две другие команды квартета — «Ростов» (четыре очка) и «Пари НН» (три).

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Таблица групп Кубка России сезона-2025/2026
Возможно, последняя победа Станковича в России: «Динамо» Мх отдаст очки «Спартаку»
Самые титулованные футбольные клубы России:

