«Динамо» Мх — «Спартак»: стартовые составы команд на матч Кубка России — 2025/2026

Сегодня, 21 октября, состоится матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев из Нальчика. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Динамо» Махачкала: Волк, Аззи, Мендоза, Ахмедов, Кагермазов, И. Аззи, Джабраилов, Зинович, Магомедов, Гаджиев, Мастури.

«Спартак»: Помазун, Самошников, Джику, Гузиев, Дмитриев, Умяров, Мартинс, Маркиньос, Добродицкий, Массалыга, Заболотный.

За тур до конца группового этапа Пути РПЛ махачкалинское «Динамо» занимает первое место в группе C. В активе бело-голубых 13 очков в пяти играх. Московский «Спартак» с 10 очками располагается на второй строчке. Две другие команды квартета — «Ростов» (четыре очка) и «Пари НН» (три).

