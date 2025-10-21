Клопп — о продаже Коутиньо: я потерял игрока, с которым хотел работать ещё 10 лет!

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о своих эмоциях от перехода экс-полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону» в январе 2018 года.

«В день, когда мы его продали, я не думал: «Вау, здорово, что теперь у нас много денег». Нет… Я потерял игрока, с которым хотел работать ещё 10 лет!» – сказал Клопп на You-Tube-канале The Diary of a CEO.

Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году за € 135 млн. Полузащитник выступал за «блауграну» до 2022 года, взяв с каталонцами пять трофеев.

В нынешнем сезоне хавбек выступает в Бразилии за «Васко да Гама». В 29 матчах во всех турнирах он забил шесть голов и отдал пять результативных передач.