Куртуа: никогда не видел, чтобы судьи помогали «Реалу» — скорее наоборот

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа отреагировал на слова президента «Барселоны» Жоана Лапорты о влиянии «белой руки» на чемпионат Испании. Глава каталонского клуба ответил на соответствующий вопрос после удаления главного тренера команды Ханс-Дитера Флика в матче 9-го тура Ла Лиги с «Жироной» (2:1).

«Лапорта сказал так, потому что должен говорить подобные вещи на фоне дела Негрейры. Я никогда не замечал, чтобы судьи помогали «Реалу» – скорее наоборот. Судьи — люди, и они тоже могут допускать ошибки. Не чувствую, что их ошибки пошли нам на пользу», — приводит слова Куртуа AS.

Напомним, два года назад сине-гранатовых обвинили во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Негрейре.

