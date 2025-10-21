Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

За два часа до домашнего матча «Кайрата» с «Пафосом» реализовано около 20% билетов

За два часа до домашнего матча «Кайрата» с «Пафосом» реализовано около 20% билетов
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся казахстанский «Кайрат» и кипрский «Пафос». Игра пройдёт на стадионе «Центральный», вмещающем 26 242 зрителя, в Алма-Ате (Казахстан).

За два часа до начала матча реализовано лишь около 20% билетов, часть из них раздали бесплатно. Об этом сообщает телеграм-канал Goal.kz.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Пафос
Пафос, Кипр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации издания, билеты уже перепродают частные лица. На трёх секторах стадиона будут сидеть игроки академии «Кайрата».

Напомним, в матче предыдущего тура с мадридским «Реалом», который также проходил в Алма-Ате, не все зрители смогли попасть на спортивную арену из-за давки.

После двух туров «Кайрат» занимает последнее, 36-е место, в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. У чемпионов Казахстана два поражения с разностью забитых и пропущенных мячей 1:9.

Материалы по теме
«Галицкий забрал нас на вертолёте, а сели внутри арены». Интервью с владельцем «Кайрата»
Эксклюзив
«Галицкий забрал нас на вертолёте, а сели внутри арены». Интервью с владельцем «Кайрата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android