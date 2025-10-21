Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

За два часа до домашнего матча «Кайрата» с «Пафосом» реализовано около 20% билетов

Сегодня, 21 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся казахстанский «Кайрат» и кипрский «Пафос». Игра пройдёт на стадионе «Центральный», вмещающем 26 242 зрителя, в Алма-Ате (Казахстан).

За два часа до начала матча реализовано лишь около 20% билетов, часть из них раздали бесплатно. Об этом сообщает телеграм-канал Goal.kz.

По информации издания, билеты уже перепродают частные лица. На трёх секторах стадиона будут сидеть игроки академии «Кайрата».

Напомним, в матче предыдущего тура с мадридским «Реалом», который также проходил в Алма-Ате, не все зрители смогли попасть на спортивную арену из-за давки.

После двух туров «Кайрат» занимает последнее, 36-е место, в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. У чемпионов Казахстана два поражения с разностью забитых и пропущенных мячей 1:9.