Алонсо — о последнем матче «Ювентуса» в Серии А: «Комо» были хорошо организованы

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о матче 7-го тура итальянской Серии А, в котором «Ювентус» на выезде уступил «Комо» (0:2).

«Комо» были хорошо организованы. «Ювентус» немного изменил свой обычный стиль игры. Победа «Комо» – это во многом заслуга Нико Паса, который забил гол и отдал одну результативную передачу. Он очень хорошо выглядит в этом сезоне», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

Матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» пройдёт 22 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Испании.

После двух сыгранных встреч «Реал» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Ювентус» с двумя очками в активе располагается на 23-й строчке.