Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Игрок «Торпедо» Шевченко ответил, повлияло ли на команду психологически исключение из РПЛ

Игрок «Торпедо» Шевченко ответил, повлияло ли на команду психологически исключение из РПЛ
Защитник московского «Торпедо» Глеб Шевченко рассказал, повлияло ли на команду исключение из РПЛ в нынешнем сезоне.

— Связываете ли вы сегодняшний результат команды с исключением из РПЛ этим летом? Это могло психологически надломить игроков?
— Скидывать результат на эти обстоятельства — такое себе. Мы виноваты в этом результате. Стараемся исправлять ситуацию. А повлияло или нет? Как-то точно повлияло, но чтобы оно изменило всё? Я думаю, мы где-то сами не настроились. Сейчас нам тяжело, потому что нет уверенности. Основное в футболе — это уверенность. Если ты уверен, ты всё делаешь и у тебя всё получается. Надо каждому работать над собой. И за счёт работы на тренировках выходить и доказывать всем и прежде всего себе, что мы можем добиваться каких-то поставленных перед нами задач, — сказал Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Олег Кононов рассказал о диалоге с командой после возвращения в «Торпедо»
