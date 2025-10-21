Игрок «Торпедо» Шевченко ответил, повлияло ли на команду психологически исключение из РПЛ

Защитник московского «Торпедо» Глеб Шевченко рассказал, повлияло ли на команду исключение из РПЛ в нынешнем сезоне.

— Связываете ли вы сегодняшний результат команды с исключением из РПЛ этим летом? Это могло психологически надломить игроков?

— Скидывать результат на эти обстоятельства — такое себе. Мы виноваты в этом результате. Стараемся исправлять ситуацию. А повлияло или нет? Как-то точно повлияло, но чтобы оно изменило всё? Я думаю, мы где-то сами не настроились. Сейчас нам тяжело, потому что нет уверенности. Основное в футболе — это уверенность. Если ты уверен, ты всё делаешь и у тебя всё получается. Надо каждому работать над собой. И за счёт работы на тренировках выходить и доказывать всем и прежде всего себе, что мы можем добиваться каких-то поставленных перед нами задач, — сказал Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.