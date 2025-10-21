Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Глава Ла Лиги — Карвахалю: телевидение «Реала» вредит Примере больше, чем матч за рубежом

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на слова защитника и капитана мадридского «Реала» Даниэля Карвахаля, выступившего против проведения матча Примеры в США. По мнению футболиста, организация подобной игры «означает искажение результатов соревнований».

«На мой взгляд, больше всего фальсифицируют соревнование видеоролики, которые публиковало телевидение мадридского «Реала» в минувшем сезоне», — сказал Тебас для El Chiringuito.

Напомним, матч 17-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Вильярреалом» должен пройти в США, на стадионе «Хард Рок» в Майами.

В 9-м туре соревнования футболисты не играли первые секунды после начала встреч в знак протеста в отношении проведения встречи Ла Лиги в США.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

