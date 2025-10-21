Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алонсо — о Мбаппе: Килиан сейчас в отличной форме

Алонсо — о Мбаппе: Килиан сейчас в отличной форме
Комментарии

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о французском нападающем команды Килиане Мбаппе в преддверии матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». Игра пройдёт 22 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Испании.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Дело не только в голах, а во влиянии на игру как с мячом, так и без него. Он помогает команде много забивать. Его вклад — это то, что нужно команде. Килиан сейчас в отличной форме. Он очень аналитичен и делает всё не просто так, а с определённой целью, хорошо понимает происходящее на поле. В моральном плане у него всё отлично, поэтому он так хорошо играет», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Вперёд за своим клубом — включай фанатский режим! Собери все бонусы на пути к стадиону
Вперёд за своим клубом — включай фанатский режим! Собери все бонусы на пути к стадиону

В нынешнем сезоне футболист провёл 11 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и сделал две результативные передачи.

Материалы по теме
Хаби Алонсо: я бы не сказал, что у «Реала» есть зависимость от Мбаппе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android