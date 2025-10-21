Алонсо — о Мбаппе: Килиан сейчас в отличной форме

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о французском нападающем команды Килиане Мбаппе в преддверии матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». Игра пройдёт 22 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Испании.

«Дело не только в голах, а во влиянии на игру как с мячом, так и без него. Он помогает команде много забивать. Его вклад — это то, что нужно команде. Килиан сейчас в отличной форме. Он очень аналитичен и делает всё не просто так, а с определённой целью, хорошо понимает происходящее на поле. В моральном плане у него всё отлично, поэтому он так хорошо играет», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне футболист провёл 11 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и сделал две результативные передачи.