180 болельщиков «Наполи» арестованы и высланы из Нидерландов перед матчем ЛЧ с ПСВ

Вечером 20 октября 180 болельщиков «Наполи» были арестованы и высланы из Нидерландов для предотвращения инцидентов, поскольку группа нарушила зону безопасности в центре Эйндховена, сообщает Football Italia.

Группа итальянских болельщиков проигнорировала требования покинуть центр города, поэтому их арестовали за нарушение муниципальных правил проведения собраний и отвезли на автобусе в полицейский участок, где выяснилось, что у некоторых из них даже не было билетов на вечернюю игру.

Матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «ПСВ Эйндховен» и «Наполи» состоится сегодня, 21 октября, на стадионе «Даниэль Зиберт» в Нидерландах.

После двух встреч в рамках общего этапа Лиги чемпионов «ПСВ Эйндховен» набрал одно очко и занимает 27-е место в турнирной таблице. «Наполи» с тремя очками в активе располагается на 19-й строчке.