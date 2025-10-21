Ринат Билялетдинов: Батракову поют много дифирамбов — не хочется сглазить

Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в нынешнем сезоне.

«Батракову много поют дифирамбов. В этом нет ничего плохого, это естественно. Но не хочется сглазить. Он, несомненно, прибавляет. Прогресс должен быть. Здесь очень важны чутьё и прищур, чтобы кривая роста игрока не стала терять градус. Главное — не перегрузить игрока, потому что естественный физиологический рост ещё идёт.

Бывает такое, что перегруз идёт, появляются травмы. Так резьбу сорвало у Феди Черенкова. Его вызывали в сборную, были международные игры, еврокубки. Везде он выкладывался по полной программе. От тренерских решений будет зависеть очень многое — не задавить нагрузками естественное развитие организма. Это такой момент — предмет диссертации», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В нынешнем сезоне Батраков провёл 16 матчей во всех турнирах. На его счету 12 голов и три ассиста.