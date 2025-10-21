Станкович: мне не хватало быть на расстоянии 20-30 метров от футболистов «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил, успел ли он соскучиться по футболу во время месячной дисквалификации. Сегодня, 21 октября, красно-белые сыграют с махачкалинским «Динамо» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

— Я всегда был с ребятами, весь этот период. За исключением 90 минут во время матча, когда я был на трибуне и поддерживал, вместе с ними переживал эти игры. Конечно, мне не хватало этого. Не хватало быть на расстоянии 20-30 метров от них.

– Кто, на ваш взгляд, готов стать лидером обороны в связи с травмой Бабича?

– В этом и заключается ответственность главного тренера. Сезон длинный, всё может быть. Мы готовы эти решения принимать. У нас есть решения и есть футболисты, — сказал Станкович «Матч ТВ».

Напомним, сербский специалист был отстранён на месяц (до 19 октября) во всех соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза за использование нецензурных и оскорбительных слов в адрес арбитра игры 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:2).

