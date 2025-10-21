Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станкович: мне не хватало быть на расстоянии 20-30 метров от футболистов «Спартака»

Станкович: мне не хватало быть на расстоянии 20-30 метров от футболистов «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил, успел ли он соскучиться по футболу во время месячной дисквалификации. Сегодня, 21 октября, красно-белые сыграют с махачкалинским «Динамо» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Перерыв
1 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Мастури – 25'     1:1 Маркиньос – 34'    

— Я всегда был с ребятами, весь этот период. За исключением 90 минут во время матча, когда я был на трибуне и поддерживал, вместе с ними переживал эти игры. Конечно, мне не хватало этого. Не хватало быть на расстоянии 20-30 метров от них.

– Кто, на ваш взгляд, готов стать лидером обороны в связи с травмой Бабича?
– В этом и заключается ответственность главного тренера. Сезон длинный, всё может быть. Мы готовы эти решения принимать. У нас есть решения и есть футболисты, — сказал Станкович «Матч ТВ».

Напомним, сербский специалист был отстранён на месяц (до 19 октября) во всех соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза за использование нецензурных и оскорбительных слов в адрес арбитра игры 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:2).

Материалы по теме
Игрок «Спартака» Барко: Станкович — великий тренер

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android