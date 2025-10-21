«Динамо» Мх — «Спартак»: красно-белые пропустили на 25-й минуте

В эти минуты идёт матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и московский «Спартак». Игра проходит на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Инал Танашев из Нальчика. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 25-й минуте нападающий хозяев Хазем Мастури открыл счёт в игре.

За тур до конца группового этапа Пути РПЛ махачкалинское «Динамо» занимает первое место в группе C. В активе бело-голубых 13 очков в пяти играх. Московский «Спартак» с 10 очками располагается на второй строчке. Две другие команды квартета — «Ростов» (четыре очка) и «Пари НН» (три).

Самые титулованные футбольные клубы России: